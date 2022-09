Športniki za ozaveščanje mladih

»Vrednote športa morajo iti onkraj športa.« V tem duhu bo v soboto in nedeljo, 24. in 25. septembra, v telovadnici Stella matutina potekal 10. memorial Miha Gravner, ki bo istočasno tudi priložnost za prvi turnir Admo (Associazione donatori midollo osseo). Spomin na prijatelja, košarkarja, ki je pri 27 letih umrl leta 2009, so prireditelji dogodka povezali z ozaveščanjem skupnosti, predvsem mladih, o možnostih za pomoč bolnikom, ki potrebujejo presaditev kostnega mozga.

Na košarkarskem turnirju bodo sodelovale štiri ekipe – Old stars Gorizia, Nuova basket Isonzo, Audaces Gorizia in Asar Romans, tekme pa bodo na vrsti v soboto in nedeljo ob 18. uri ter ob 20.30. Pri organizaciji sodelujeta ekipi Audaces in Dinamo (ki nudi telovadnico) ter goriška sekcija Rdečega križa. Podpredsednik ekipe Audaces Giovanni Devetag je na včerajšnji predstavitvi, ki je potekala na občini, opozoril na priložnost, da preko športnega dogodka promovirajo tudi nekaj »socialno koristnega«. Pri združenju Admo se namreč nadejajo, da bi čim bolj spodbudili mlade od 18. do 35. leta k vpisu v seznam potencialnih darovalcev. Košarkarji, ki sodelujejo na turnirju, spadajo večinoma v omenjeno starostno skupino, k morebitnem vpisu na seznam pa želijo prireditelji spodbuditi tudi navijače ter širšo javnost.O delovanju združenja Admo in o iskanju kompatibilnih kandidatov za darovanje je podrobneje spregovorila Chiara Sammartini, deželna podpredsednica združenja. Vpis na seznam kandidatov za darovanje je možen za zdrave osebe od 18. do 35. leta, ki morajo tehtati več kot 50 kilogramov. Kdor se vpiše, ostane na seznamu do svojega 55. leta. Če se pri iskanju darovalca krvotvornih matičnih celic najde kompatibilno osebo na seznamu, gre ta oseba na dodatno testiranje. Možnosti, da se najde kompatibilno osebo, so na splošno precej nizke. Darovanje poteka v 80-90 odstotkov primerih na dokaj preprost način, nekako kot odvzem krvi. Odvzem direktno iz kostnega mozga se izvaja samo v izrednih primerih. Ob promociji na košarkarski tekmi bodo predstavniki zveze Admo v soboto, 24. septembra, prisotni v pešconi na Verdijevem korzu.