Številne pisateljice so potisnili na rob

Vsakdo naj prispeva k izboljšanju odnosov med spoloma. To je eno od sporočil-priporočil zanimivega večera, ki se je v sklopu pobud zoper nasilje nad ženskami vršil v sredo na Vrhu. Srečanje s pestrim kulturnim sporedom je potekalo na sedežu društva Danica, ki so ga napolnila večinoma ženske in dekleta. Ob tej priložnosti so predali svojemu namenu rdečo klop. Podobne namerava sovodenjska občina namestiti tudi v drugih vaseh.

Udeleženkam so najprej predstavili storitve, ki jih ponuja središče SOS Rosa v Gorici. Predsednica Francesca Vuaran je spomnila, da so letos v Italiji umorili že več kot sto žensk. Nedavna okrutna smrt Giulie Cecchetin je globoko pretresla širšo javnost. Nasilje nad ženskami je sad nekaterih vedenjskih vzorcev, ki so ponekod trdoživi. Šola in druge institucije so poklicane, da osveščajo javnost in si prizadevajo za odpravo nasilja.

O pozabljenih in na rob potisnjenih slovenskih pisateljicah in pesnicah, »ker v učbenikih ni njihovih besedil in se o njih premalo govori,« je na srečanju povedala prof. Damiana Devetak. »Gre za ženske, ki so rušile stereotipe, pisale o tabu temah in se borile tudi za pravice moških.« Predavateljica je najprej spregovorila o Luizi Pesjak, ki je leta 1878 na Slovenskem, »v času, ko se je ženske predstavljajo le kot krhke ali kot lahkotne,« napisala prvi družinski roman. V njem piše o prvih ženskah, »ki so hotele biti enakovredne moškim.« Sledila je omemba Lee Fatur, avtorice novele Črtomir in Bogomila, ki je v svojem življenju dala prednost delu.