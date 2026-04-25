Štiri nagrade zamejskim predstavam, eno si bo ogledal državni selektor

Na Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin severne Primorske 2026 se je prijavilo devet gledaliških skupin. Med temi so bile kar tri zamejske: goriška Gledališka skupina O’Klapa, Dramska družina F. B. Sedej iz Števerjana in Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež.

Po ogledih predstav je strokovna spremljevalka Ana Ruter izbrala dve uprizoritvi, ki si ju bo ogledal državni selektor. To sta predstava Primorske zdrahe v izvedbi Kulturnega društva Wlka Šempas (režija Andrej Zalesjak) ter Pohujšanje v dolini šentflorjanski Dramske družine F. B. Sedej iz Števerjana (režija Patrizia Jurinčič Finžgar). Prva je priredba po besedilu Carla Goldonija, druga pa po farsi Ivana Cankarja.

Poleg uvrstitev so bila podeljena tudi številna igralska in posebna priznanja. Nagrado za glavno žensko vlogo je prejela Kea Vogrič za vlogo Vodje v predstavi Pipin: čas za junaka, ki jo je na oder postavila Gledališka skupina O’Klapa v režiji Sanje Vogrič, Simona Čavdka in Iris Gulin. Za glavno moško vlogo je bil nagrajen Nikolaj Pintar, ki je v že omenjeni predstavi Pohujšanje v dolini šentflorjanski igral Zlodeja.

Priznanje za stransko žensko vlogo je prejela Martina Pavlin za dve vlogi: gospo Justicijo v predstavi Primorske zdrahe ter Dragico v predstavi Neskončno ljubljeni moški. Med moškimi stranskimi vlogami je izstopal Marko Brajnik, ki je bil nagrajen za vlogi Serđa Cicerona v Primorskih zdrahah ter Giuseppeja v predstavi Marcolfa, v izvedbi Dramskega odseka PDŠtandrež.

Posebno nagrado sta prejela Valerio Komic in Janiki Cingerli za oblikovanje svetlobe v predstavi Pipin; čas za junaka.

Svečana podelitev priznanj bo potekala 10. maja v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, kjer bo sledila tudi uprizoritev nagrajene predstave Primorske zdrahe.