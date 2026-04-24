Novogoriški svetniki zavrnili pripojitev javnih zavodov Kulturni dom in GO! 2025

Na sinočnji seji Mestnega sveta Nova Gorica svetniki niso potrdili predloga sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Evropske prestolnice kulture. O tem predlogu je sicer v zadnjih dneh na Goriškem potekala polemična razprava, saj občani menijo, da bi taka pripojitev pomenila ukinitev Kulturnega doma s skoraj 50-letno zgodovino.

Razprava je bila kljub številnim pozivom zunanjih uporabnikov javnih zavodov umirjena, svetniki iz vseh svetniških skupin so poudarjali tako pozitivne kot negativne posledice takega dejanja.

Proti pripojitvi Kulturnega doma k javnemu zavodu GO! 2025 je bil tudi občinski odbor za kulturo, šolstvo in šport. Kot je povedal predsednik odbora, svetnik Alan Pertovt (Gibanje Svoboda), so imeli člani odbora največji pomislek o tem, zakaj se mora starejši javni zavod s tradicijo pripojiti k mlajšemu.

»Strinjali smo se o tem, da se ohrani dediščina Evropske prestolnice kulture (EPK), vendar je potrebno najti pravi način. Zato se s predlogom združevanja teh dveh javnih zavodov nismo strinjali,« je dejal Pertovt.

Svetnik Gabrijel Fišer (Lista Goriška.si) je poudaril, da je »iti v nekaj all-in mogoče prehitro« in je potrebno še nekoliko razmisliti. Otom Mozetič (Zveza za Primorsko) pa je dejal, da je potrebno pogledati številke o poslovanju in da ima občutek, da je predlog o združevanju dveh javnih zavodov predvsem politična odločitev.

Svoje glasovanje proti predlogu o združitvi je napovedala tudi svetnica Ana Zavrtanik Ugrin (Gibanje Svoboda). Poudarila je, da ohranitev dediščine EPK ne pomeni tudi ohranitve zavoda. Po njenem mnenju se je razvila nevzdržna polemika, ki jo bo težko preseči.

Večkrat je bilo slišati tudi, da si svetniki želijo slišati zaključke in rezultate revizije, ki naj bi razkrila pravilnost poslovanja javnega zavoda GO! 2025. O tem so novogoriški svetniki sklenili že v lanskem letu, občina pa se je na zahtevo svetnikov zavezala, da bo naročila revizijo poslovanja javnega zavoda GO! 2025 vse od začetka njegovega delovanja.

Za predlog pripojitve je glasoval sedem svetnikov, 11 jih je bilo proti.

Novogoriški župan Samo Turel je za medije v izjavi po seji dejal, da takega rezultata glasovanja ni pričakoval. Ob tem je napovedal, da bo po prvomajskih praznikih sklical vodje svetniških skupin v mestnem svetu, da se dogovorijo o tem, kaj naj bi se v prihodnje zgodilo z javnim zavodom GO! 2025.