V Novi Gorici se začenja 21. Festival vrtnic, ki bo Goriško do 17. maja napolnil z različnimi dogodki. Festival vrtnic bo povezal ljubitelje narave, kulture, kulinarike in dediščine, prvič tudi poezije.

Obiskovalci festivala se bodo lahko sprehodili med novogoriškimi nasadi vrtnic, med katerimi je tudi vrt burbonk v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico.

»Festival vrtnic ima glavni poudarek na vrtnicah, predvsem na naših burbonkah, vrtnicah iz 19. stoletja. Vsak dan bomo imeli vodene oglede, potekali bodo dvakrat dnevno, ob 11. in 15. uri,« je povedal predsednik Goriškega društva ljubiteljev vrtnic Ivan Zadnek.

S festivalom želijo utrjevati prepoznavno podobo Nove Gorice kot mesta vrtnic ter razvijati butični festivalski produkt, zanimiv ne le za mesto, temveč za širšo regijo, je na novinarski konferenci pred začetkom festivala dejal novogoriški župan Samo Turel.

»Festival v naše mesto vsako leto privabi številne domače in tuje goste, hkrati pa ohranja tudi pomembno čezmejno razsežnost,» je dodal.

Program ima tudi letos več poudarkov. Že ob začetku bodo v sodelovanju z Xcentrom Nova Gorica pripravili kulinarično delavnico z vrtnicami ter pesniško delavnico na temo vrtnic. Sledila bodo predavanja, predstavitve in razstave.

Festival vrtnic tako tudi letos ostaja eden najbolj prepoznavnih festivalov Goriške. »Festival je vsako leto izjemno dobro obiskan. Privablja tako organizirane skupine kot tudi individualne goste, ki si želijo ogledati čudoviti rožni vrt. Obisk Kostanjevice pa ponuja še veliko več, saj je v neposredni bližini vrsta zanimivih znamenitosti - od Rafutskega parka, ki je prijeten prostor za sprehod in doživljanje rastlinskega sveta, do Muzejske zbirke Pristava,» je na novinarski konferenci dejala direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk.