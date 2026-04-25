»Dejanje spominjanja je globoko vklesano v nas - tudi v nas mladih. Ker dobro vemo, da če njih ne bi bilo, če ne bi bilo duha upora, poguma in zaupanja v vrednote antifašizma, torej demokracije, bi tudi nas ne bilo.« Tako je pred Narodnim domom pri Svetem Ivanu v Trstu dejala Helena Lupinc, govornica na včerajšnji spominski proslavi, in pokazala proti pročelju stavbe, kjer so na plošči vklesana imena Svetoivančanov, padlih za svobodo.

Svečanost ob 25. aprilu so priredila krajevna društva Slavko Škamperle, Marij Kogoj, 6. krožek SPI-CGIL, VZPI-ANPI, Proloco Sv. Ivan - Kolonja in druga društva, ki delujejo v okviru Odbora za proslavljanje spomina na padle v protifašističnem odporu od Svetega Ivana in Kolonje. Spominsko ploščo na pročelju Narodnega doma na Vrdelski cesti je društvo Škamperle postavilo pred okroglimi 80 leti, so opozorili organizatorji.

Parafašizem je še med nami

Spominjamo se, ker smo tega dolžni, saj svoboščine, ki jih lahko danes uživamo, niso samoumevne, je poudarila mlada govornica. Ravno obujanje in oživljanje spomina pa je to, kar združuje, kar omogoča, da smo močnejši in svobodnejši, meni Helena Lupinc. Kraji spomina so tudi kraji razmišljanja: »Ne moremo se spomniti borcev za svobodo, ne da bi v misli priklicali zločine proti človeštvu, ki jih tako imenovane demokratične države izvajajo danes,» se je navezala na aktualnost. Medtem ko se še vedno sprašujemo, ali se pred našimi očmi že dogaja tretji svetovni konflikt in ali svetu že vlada avtoritarnost, se prakse izpred osemdesetih let že ponavljajo, je opozorila in citirala besede italijanskega pisatelja ter filozofa Umberta Eca, po katerem je parafašizem danes še vedno prisoten, včasih niti tako na skrito. »Naša dolžnost je, da ga razkrinkamo in pokažemo na vsakega izmed njegovih novih poganjkov,» je povabila govornica. »Fašizem in sovraštvo ne počivata, zato bodimo še naprej ponosno in neutrudno antifašisti in antifašistke,» je zaključila.

Igralec Guido D’Ascenzo je prebral epigram Lapide ad ignominia, ki ga je spesnil politik in eden izmed snovalcev italijanske ustave Piero Calamandrei. Luciano Ferluga, predstavnik Odbora za Sv. Ivan in Kolonjo, je opozoril, da je letos na vencih, ki so jih položili k spominski plošči, zapisano: »Dovolj vojn!« in »Nikoli več fašizmov«. Prav tako na ostalih vencih, ki jih je odbor položil še k drugim krajem spomina na svetoivanskem koncu.