Štmavrski Občutki srca

Pri Kulturnem društvu Sabotin iz Štmavra so letos na svojevrsten način obeležili valentinovo, praznik vaškega zavetnika. Z nemajhnim naporom in obilico ustvarjalne žilice so praznovanje z raznimi kulturnimi utrinki predhodno posneli na raznih lokacijah in po primerni montaži so vse to v soboto zvečer predvajali po spletu. Skupku raznih točk so dali naslov Občutki srca in spričo močnega kulturnega pečata, ki so ga imeli razni prispevki, bi prireditev lahko uvrstili med dogodke ob dnevu slovenske kulture. Utrinke s poezijo, petjem in pripovedmi so posneli deloma v štmavrskih vinogradih, deloma v Kulturnem centru Lojze Bratuž in deloma po domovih Štmavrcev.

Filmski zapis je uvedel predsednik društva, Matjaž Pintar, ki je napovedal, da bo tema spletne prireditve ljubezen v njenih številnih inačicah. Izpostavil je ljubezen do domačega društva, ki si prizadeva, da bi se v vasi vselej nekaj dogajalo. Pohvalil in zahvalil se je društvenim odbornikom in ljudem, ki z društvom sodelujejo ter s svojim doprinosom pripomorejo, da ne usahnejo domači običaji in slovenska kulturna dediščina. Brez ljubezni ni niti kulture, je še posebno poudaril Pintar. Podobne misli je izrekel tudi župnik Marijan Markežič, ki je poglobil pomen in povezavo med valentinovim in vasico Štmaver. Tudi majhni lahko delamo velike stvari, je podčrtal duhovnik.Zelo pester in bogat je bil kulturni program spletne prireditve. S svojimi pesmimi je bila prisotna domača pesniška ustvarjalka Katja Volpi, verze pa je predstavila Slavica Radinja. Pod vodstvom Nadje Kovic je nastopil moški pevski zbor Štmaver, pod vodstvom Petre Feri pa je svojo pevsko znanje prikazal štmavrski otroški pevski zbor ob spremljavi kitarista Gabrieleja Crallija. Posebno mesto v programu sta imela sestra in brat Martina in Marko Feri, ki sta po očetu Štmavrca. Za snemanje in montažo sta se najbolj potrudila Jurij Lavrenčič in Peter Persoglia, za grafično oblikovanje pa Ivan Persoglia. Film si lahko ogledamo na Youtube kanalu Kulturnega društva Sabotin ali na spletni strani www.kdsabotin.eu.