Stopnišče, ki v Štandrežu povezuje ulici San Michele in Carso, bodo poimenovali po nekdanji deportiranki, sindikalistki in občinski svetnici Vilmi Braini, ki je umrla 22. aprila 2017. Zeleno luč za poimenovanje so pred nekaj dnevi prižgali na goriški občini, kjer se bo zdaj upravni postopek za postavitev table nadaljeval v pristojnih uradih.

Za poimenovanje stopnišča po Vilmi Braini so se skupaj zavzela vsa štandreška kulturna in športna društva (Prosvetno društvo Štandrež, kulturno društvo Oton Župančič, društvo sKultura 2001, odbojkarski klub Val, športno združenje Juventina, športno združenje Mavrica in krajevna sekcija ANPI-VZPI). »Zelo smo zadovoljni,« poudarja prof. Neva Budal, ki je v prvi osebi sledila pripravi dokumentacije in vloge, ki so jo na goriški občini oddali 5. aprila 2023.

