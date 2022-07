Takoj po vrnitvi domov so zapele motorne žage

Med požarom, ki je v četrtek in petek zajel Vrh, so bili med najbolj zaskrbljeni domačini, ki stanujejo pri Cotičih, kjer se cesta spušča v dolino in hiše objemajo borovci. Tam so vaščani takoj po sobotnem povratku domov šli v akcijo: že zjutraj je bilo slišati zvok motornih žag, saj se je soseska zbrala, da bi uredila protipožarni pas okrog prve hiše v dolini. Požar se je približal na 200 metrov razdalje, k sreči je takrat veter zapihal v drugo smer.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.