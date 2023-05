Tečaji bodo septembra zaživeli na obnovljeni lokaciji

Da je povpraševanja po formiranem kadru v restavracijah, gostilnah in lokalih nasploh vse več, vedo povedati številni gostinci. Iz tega vidika je zato pozitivna novica, da pri gostinski šoli Ad formandum od leta 2019 vztrajno raste povpraševanje za izobraževalne tečaje, vzporedno pa raste tudi število tečajev in tečajnikov. Septembra naj bi tako odprli nove prostore v Gosposki (Carduccijevi) ulici, kjer je nekoč obratovala trgovina z jestvinami.

Spremenili projekt

Dela se v teh tednih zaključujejo, saj je trenutno v teku pleskanje, v drugi polovici junija pa naj bi prejeli kuhinje, s katerimi bo laboratorij opremljen. Po prejetju vseh potrebnih potrdil se nadejajo, da bi septembra lahko tu speljali prve tečaje.

Gradbena dela so se v omenjenih prostorih v pritličju stavbe, ki meji z Ulico Malta, začela novembra leta 2021. Glede na začetna predvidevanja se je projekt nekoliko spremenil, da so lahko izkoristili enega od gradbenih bonusov. Tako za kuhanje kot za ogrevanje bodo uporabljali električno energijo, zaradi česar so se odločili tudi za namestitev sončnih celic in akumulatorja. Na ta način naj bi si za skoraj vse dejavnosti zagotovili energetsko samooskrbo. Odločitev, da od štedilnikov na plin preidejo na indukcijske kuhalne plošče, je pomenila tudi potrebo po drugačnem sistemu za ventilacijo prostorov. Sprememba je terjala približno šest mesecev zamude pri delih, za krajše obdobje so tudi morali čakati, da so bili ponovno na razpolago gradbeni odri. Povišanje cen gradbenega materiala pa k sreči na ta dela ni imelo hujših posledic, pravi direktor zavod Ad Formandum Alessandro Infanti.

Naložba je vsekakor precejšnja: leta 2021 se je govorilo o 250.000 evrih, s spremembo projekta in povečanjem nekaterih stroškov pa so presegli 600.000 evrov. Stroške krijejo z raznimi deželnimi prispevki, še razlaga Infanti. Kot omenjeno, od leta 2019 vztrajno raste povpraševanje po poklicnih kuharskih tečajih: začeli so s tremi, septembra pa naj bi jih speljali kar osem. Trenutno je v teku šest tečajev za 90 vpisanih.

