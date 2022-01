Temeljni kamen za razvoj tržiškega pristanišča

»Danes smo postavili temeljni kamen za razvoj in vizijo prihodnosti tržiškega pristanišča. Končno smo zaključili zahtevno delo, ki je trajalo dve leti. Po pritožbah in polemikah smo prišli do okvirnega sporazuma, ki določa bodočo ureditev koncesij in območij znotraj pristanišča. Uskladili smo potrebe javnih in zasebnih partnerjev. Z dogovorom dajemo končno upravljavcem večjo gotovost ter spoštujemo njihovo razvojno vizijo in naložbene načrte,« pravi Zeno D’Agostino, predsednik Pristaniškega sistema za vzhodni Jadran. Njegov upravni odbor je včeraj soglasno sprejel okvirni sporazum o podeljevanju koncesij v tržiškem pristanišču Portorosega, potem ko sta zeleno luč že prižgala posvetovalna komisija in organ za izvajanje javno-zasebnega partnerstva.

Sporazum je pomembno izhodišče za upravljavce tržiškega pristanišča. Po novem bodo lahko s posameznimi območji v luki razpolagali za celih 12 let, kar jim bo omogočilo izvajanje dejavnosti, ki bodo pripomogle k razvoju pristanišča. V tržiški luki so namreč nekatera območja v javni oz. državni lasti, druga so last Pristaniškega sistema za vzhodni Jadran, ki jih je odkupil od tržiškega pristaniškega podjetja. Sporazum, ki so mu včeraj prižgali zeleno luč, ureja razne aspekte koncesij, od trajanja do stroškov in dovoljenj.

S pristaniško oblastjo bodo sporazum podpisale družbe CETAL, Compagnia Portuale Monfalcone, MArterNeri in F.lli Midolini. V dogovore bodo med drugim vključili infrastrukturne posege, ki jih bodo predlagale. Od podpisa dogovora bodo družbe imele 30 dni časa, da predstavijo študije tehnične in ekonomske izvedljivosti.