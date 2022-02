Tržiški pust še tretjič brez sprevoda

V Tržiču se pripravljajo na svoje 138. pustovanje, ki bo zaradi pandemije covida-19 okrnjeno; organizatorji so se morali še tretjič odpovedati pustni povorki po mestnem središču, ki običajno prikliče pustarje in gledalce iz vseh okoliških krajev, medtem ko bodo vseeno poskrbeli za tradicionalno Cantado s prebiranejm oporoke gospoda Anzoleta, ki bo na sporedu v torek, 1. marca.Včeraj so predstavili niz dogodkov in med drugim povedali, da še iščejo nevesto za gospoda Anzoleta. Pustno vzdušje bo v Tržiču zavladalo v četrtek, 24. februarja, ko bo v raznih krajih po mestu nastopila godba na pihala Vecia Trieste. Ob 17. uri bodo na trgu izročili ključe mestne hiše združenju Pro Loco, sočasno bodo v občinski palači odprli razstavo o tržiškem pustu. Na Trgu Republike bodo v petek, 25. februarja, v soboto, 25. februarja, in v četrtek, 26. februarja, med 14. in 17. uro poskrbeli za animacijo za otroke. V soboto, 26. februarja, in v nedeljo, 27. februarja, bodo na osrednjem mestnem trgu postavili na ogled razne pustne vozove iz prejšnjih let. V nedeljo, 27. februarja, ob 17. uri bo kabaretni nastop No xe zelig, ma la cantada. Za animacijo za otroke bodo poskrbeli tudi v ponedeljek, 28. februarja, med 14. in 17. uro, medtem ko bodo v torek, 1. marca, ob 12. uri prebrali Anzoletovo oporoko. Za veselo vzdušje bosta skrbeli tržiška mestna godba na pihala in tolkalna skupine Berimbau. Do 6. marca se bo nadaljevala pobuda Magnemo fora de casa, v okviru katere razne restavracije in gostilne iz Laškega ponujajo razne pustne jedilnike. Na Facebook strani združenja Pro loco bo lahko vsak naložil fotografijo svoje najljubše šeme.