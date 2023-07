Tudi letos bodo odkrivali ljudsko glasbeno izročilo

Pred vrati je 12. izvedba festivala Glasbe sveta, ki se bo začel 18. in 19. julija z dvema koncertoma v palačiAttems v Gorici in nadaljeval 25., 27. in 28. julija na Gradu Kromberk. Letošnja edicija festivala, ki je edini čezmejni glasbeni festival v Sloveniji, prinaša še dodatno obogaten program, saj ga je poleg mestne občine Nova Gorica finančno podprl tudi Zavod GO!2025 in postaja del evrpske prestolnice kulture. Pri organizaciji poleg KUD Morgan zadnja leta sodeluje tudi društvo Controtempo iz Krmina, tako da je glasba še tesneje povezala obmejni prostor.

Od krstne izvedbe festivala v letu 2012 se je na različnih lokacijah zvrstilo na desetine dogodkov ter več kot sto domačih in tujih glasbenikov. Po besedah direktorja Goriškega muzeja Vladimirja Peruničiča vseskozi sledijo dvema vodiloma, in sicer popularizirati kulturno dediščino in lokacijo Gradu Kromberk. Ohranjanje, širjenje in ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine, tudi nesnovne, je, tako Peruničič, eno temeljnih poslanstev in obvez Goriškega muzeja.

»Pri tem festivalu gre za novodobno glasbo, ki temelji na ljudskem izročilu, ne da bi se ozirali na zemljepisno dolžino in širino,« poudarja. Organizatorji festivala tokrat izpostavljajo sodelovanje s festivalom Sexto Unplugged iz Pordenona in Kinom Šiška, ki bo postreglo z nastopom predstavnikov sodobne arabske psihedelije Al-Qasar v družbi sudansko-ameriške vokalistke Alsarah. Ta koncert bo v torek, 25. julija, pred Gradom Kromberk. Že teden dni prej bodo pred palačo Attems v Gorici nastopili svetovno priznani slovenski predstavniki imaginarnega folka Širom in francoski raziskovalci mediteranskega in sicilijanskega soula Crimi. Dan zatem v Gorici napovedujejo še nastop tržaške mojstrice flamenko kitare Anne Garano in legendarnega ameriškega jazz kitarista Marca Ribota. V četrtek, 27. julija, bo pred Gradom Kromberk koncert ikoničnega neapeljskega saksofonista Jamesa Seneseja JNC, letošnje Glasbe sveta pa bo sklenil nastop legendarnega bolgarskega klarinetista Iva Papasova & His Wedding Band. Vsi koncerti bodo ob 21. uri.

Leta 2025 tudi park Coronini

Letošnjo izvedbo festivala je pozdravil tudi novogoriški podžupan Anton Harej, Tadej Stolič pa je v imenu KUD Morgan povedal, da festival zaradi svojega čezmejnega značaja privablja čedalje več ljudi od drugod.

Pierluigi Pintar, podpredsednik in umetniški vodja društva Controtempo, je poudaril, da si želijo, da bi se dogajanje festivala v letu 2025 preneslo tudi v park ob palači Coronini Cronberg, Andreja Repič Agrež iz zavoda GO!2025 pa je dejala, da se v zavodu pridružujejo tudi projektom na področju čezmejnega sodelovanja.

»Ne gre le za to, da gremo čez mejo, ampak tudi za to, da delamo stvari na drugačen način. Sicer pa bo Evropska prestolnica kulture dodala žaromete na dogodke, ki se pri nas že dogajajo,« je izpostavila. Obiskovalci festivala bodo tudi letos lahko uživali v prepletu glasbe ter različnih pridelkov in izdelkov na spremljajoči tržnici lokalnih ponudnikov, na katero je vstop prost. Kot je povedala Patricija Pirih, koordinatorka Tržnice dobrot, bo tržnica lokalnih ponudnikov svoja vrata odprla dve uri pred začetkom koncertov. »Tržnico dobrot organiziramo že vse od začetka festivala, nanj pa povabimo tiste ponudnike, ki resnično sami pripravljajo hrano in o njeni pripravi tudi svetujejo,« je izpostavila.