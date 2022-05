»Tudi Nova Gorica bo dobila svoje Križanke«

Temeljni kamen za prvi infrastrukturni projekt, ki se bo uresničil v okviru prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025, je postavljen. Gre za zunanji amfiteater oz. avditorij, ki se bo nahajal za stavbo SNG v Novi Gorici. V imenu države, novogoriške občine in SNG Nova Gorica so temeljni kamen – oz. ploščo, ki napoveduje začetek del na lokaciji bodočega avditorija, včeraj simbolno odkrili minister za kulturo Vasko Simoniti, novogoriška podžupanja Damjana Pavlica in direktorica SNG Nova Gorica, Mirjam Drnovšček.

Dogodek so pospremili tudi občinski uslužbenci, ki so sodelovali na projektu, zaposleni v SNG Nova Gorica ter nekdanja direktorica Maja Jerman Bratec, ki je gledališče vodila v času, ko se je projekt začel, direktorice drugih kulturnih ustanov v Novi Gorici, predstavniki ekipe zavoda GO!2025 in goriški podžupan Stefano Ceretta.

Za projekt, ki ga z dvema milijonoma in pol financira Ministrstvo za kulturo, podprla pa ga je tudi Mestna občina Nova Gorica, je bilo v aprilu pridobljeno gradbeno dovoljenje, slovenska vlada pa ga je uvrstila v Nacionalni razvojni program. Kot je bilo včeraj večkrat slišati, gre za pomembno investicijo za celotno regijo in prihajajočo Evropsko prestolnico kulture - GO! 2025.

»Ta gledališki avditorij, ki smo mu sedaj dali odprto pot, da dejansko pride do njegove realizacije, je potreben na eni strani zaradi tega, ker se tako gledališče kompletira, na drugi strani pa Nova Gorica vendarle predstavlja neko kulturno središče, ki ima vso infrastrukturo: od univerze, galerij in muzejev in mislim, da sodi tudi gledališče v polni meri v ta krog,« je včeraj poudaril kulturni minister Simoniti in dodal: »Upam, da bo to gledališče srkalo iz svoje okolice, iz cele primorske regije in sodelovalo tako kot doslej tudi s koprskim in tržaškim gledališčem. Da bo tudi amfiteater postal tisti podij, kjer bodo predstave na prostem in vabile vse ljudi. Upam, da tudi iz širšega okolja Slovenije in bo tako izpolnjen kulturni kredo: da je v Sloveniji kultura doma.«

Da gre za izjemno pridobitev za novogoriški SNG, je poudarila direktorica Mirjam Drnovšček: »Po tridesetih letih bomo dobili gledališče, kot je bilo zamišljeno po načrtih Vojteha Ravnikarja. Že takrat je začrtal, da bi bil tukaj tudi zunanji avditorij. Gre torej za izpolnitev neke dolgoletne želje.« Postavitev je po njenih besedah v načrtu do leta 2024. Naslednji korak je objava javnega naročila za izbiro izvajalca del. Drnovščkova upa, da pri postopku izbora ne bo zapletov in da bodo lahko čim prej na gradbišču začeli z deli.Zunanji avditorij bo spojen s stavbo gledališča. Sprejel bo okoli 500 obiskovalcev. Ponujal bo možnosti za nove uprizoritvene prakse oz. da se bo delalo predstave prav za ta ambient, ki omogoča številne dogodke na prostem od začetka pomladi do pozne jeseni.Projekt torej financira država, podprla pa ga je tudi novogoriška mestna občina, ki je potrebna zemljišča, na katerih bo stal avditorij, prenesla na državo. »V rekordnem času so uredili vse dokumente, ki jih je mestni svet soglasno podprl. Od odločitve o gradnji do gradbenega dovoljenja smo prišli res v rekordnem času,« poudarja Drnovščkova, ki računa, da bo prizorišče magnet, ki bo občinstvi iz širše okolice, tudi čez mejo, ponudil kakovostne prireditve. Direktorica še zagotavlja, da avditorij ne bo namenjen samo za potrebe gledališča ampak tudi za druge kulturne ustvarjalce.

Zunanji avditorij se bo gradil fazno. V prvi fazi se bo zgradilo osnovni del – pokriti oder in tribune, kar je za funkcionalnost objekta že dovolj, nastavljena bo tudi poglobitev za orkester. V naslednji fazi, ki pomeni nadgradnjo in ni več vključena v omenjen 2,5-milijonski proračun, pa bo narejeno še pomično nadkritje, tako da bo prizorišče uporabno tudi v slabem vremenu. Sredstva za nadkritje bodo iskali naknadno. Lokacija amfiteatra sicer ostaja ista kot v prvotnih Ravnikarjevih načrtih: na zadnjem delu stavbe novogoriškega Slovenskega narodnega gledališča so že umeščena velika vrata, ki omogočajo, da bi si notranji gledališki oder in bodoči amfiteater delila zaodrje.Nad projektom je ves čas bdela novogoriška podžupanja Damjana Pavlica, ki poudarja, da so postopki tako hitro stekli po zaslugi dela celotne ekipe, ki se je na novogoriški mestni občini ukvarjala s to zadevo. »To bo zelo pomembna pridobitev za Novo Gorico in širšo okolico, tudi čez mejo. Mislim, da bodo to nove »Križanke« za Novo Gorico,« poudarja podžupanja Pavlica.