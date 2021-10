Ukinili bi tudi vrsto parkirnih mest

Prošnja z 239 overovljenimi podpisi goriških občanov in občank za razpis referenduma o kolesarski stezi na cestišču Korza Italia je včeraj romala v mestno hišo. Zdaj člani odbora za ohranitev kolesarske steze na cesti osrednje prometnice Gorice čakajo na nadaljnje korake, županu Rodolfu Ziberni pa ponujajo dodaten predlog.Prvi nadaljnji korak naj bi se zgodil v kratkem, saj naj bi se v teku desetih dni sestal občinski odbor garantov, ki mora odločati o sprejemljivosti referenduma. Odboru predseduje občinski pravobranilec (oz. deželni, ker goriška občina tega organa trenutno nima, je pa sklenila zadevno pogodbo z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino), v njem pa sta še občinska generalna tajnica in predsednik kolegija preglednikov računov, sestanka pa se bo lahko udeležil tudi član kolesarskega odbora. V primeru pozitivnega mnenja bodo morali pobudniki skupno zbrati 1500 podpisov, nakar bo o datumu referenduma odločal občinski svet. »Z zbiranjem podpisov bomo začeli takoj po prižigu zelene luči,« napovedujejo »kolesarji«.Pri tem pa naj omenimo prvi, že znani predlog, ki ga je odbor za ohranitev kolesarske steze predstavil ob svoji ustanovitvi. Njegovi člani namreč pozivajo vse krajevne politične sile, naj poskrbijo za spremembo pravilnika, ki bi omogočila, da bi spomladi prihodnje leto isti dan izpeljali občinske volitve in referendum. Na ta način bi prihranili od 40.000 do 50.000 evrov, ki so potrebni za organizacijo referenduma, so prepričani »kolesarji«, ki bi na tak način morebitno upoštevanje ali neupoštevanje referenduma, ki je sicer posvetovalen, oziroma usodo Korza Italia prepustili novi upravi.Drugi, novi predlog, ki ga hočejo predstaviti županu Rodofu Ziberni, pa so izoblikovali po sobotnem »anketiranju« podpisnikov ter po pogovorih z upravitelji gostinskih lokalov na Korzu Italia. »Velika večina ljudi bi tudi odstranila eno vrsto parkirnih mest. Županu bomo torej najprej predlagali, naj zaustavi postopek, ki predvideva vračanje na dvosmerni prometni režim in se tako izogne potrati denarja. Nato pa naj v prihodnjih mesecih, ker smo že v obdobju eksperimentiranja, preizkusi tudi režim z eno samo vrsto parkirnih mest na cestišču,« pravi koordinator odbora za ohranitev kolesarske steze Marko Marinčič.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.