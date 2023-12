Umrl je Dario Stasi

V 83. letu starosti je to noč umrl Dario Stasi, goriški intelektualec, novinar in raziskovalec zgodovine, predvsem pa velik spodbujevalec dialoga med Italijani in Slovenci ter preseganja meja. Po poklicu je bil učitelj, že v mladih letih pa se je politično in družbeno angažiral. Bil je ustanovitelj in dolgoletni odgovorni urednik dvojezičnega časopisa Isonzo-Soča, že v 70. letih je s prijatelji ustanovil zadrugo Incontro-Srečanje, ki je izdajala italijanske in slovenske knjige in je imela sedež v Svetoivanski ulici v Gorici. Bil je tudi pobudnik razstave Dolgo stoletje, ki je bila posvečena goriškemu prostoru in številnim zgodovinskim preobratom, ki jih je le-ta doživel v 20. stoletju. Postavili so jo tudi v knjižnici senata.