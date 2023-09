Policisti so v sredo, 6. avgusta, v Novi Gorici ustavili avtomobil, za volanom katerega je bil 45-letni italijanski državljan. V avtomobilu so odkrili več zavitkov s snovjo, za katero so posumili, da gre za heroin, kar so nato potrdile tudi nadaljnje analize. Mamilo so zasegli. Ugotovili so, da je 45-letnik imel pri sebi skoraj 42 gramov heroina. Zaradi suma, da drogo poseduje z namenom razpečevanja, so zoper njega na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo.