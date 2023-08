Uživali in krepili znanje slovenskega jezika

V Dijaškem domu v Gorici se je v petek, 21. julija, zaključil prvi del poletnih programov, na katere se je prijavilo preko 180 otrok in mladostnikov, ki so tako del poletnih počitnic preživeli v družbi sovrstnikov, v slovenskem jezikovnem okolju. Ustvarjali so, se odpravljali na izlete, se učili kitajščine, japonščine in španščine, se preizkušali v različnih športnih panogah; peli so in plesali, skratka se zabavali. Da jim ni bilo prevroče, so v domu poskrbeli tudi za klimatizacijo učilnic in veliko zunanjo senčno površino. Hrana je bila vedno sveža, nobenih pakiranih kosil, saj so malice in kosila pripravljali v domski kuhinji, na podlagi skrbno sestavljenega jedilnika, ki ga je odobrilo zdravstveno podjetje Asugi.

Da je bilo vzdušje še posebno živahno in mladostno, so izkušenim in strokovno usposobljenim vzgojiteljem Dijaškega doma pomagali in tudi vodili določene programe prostovoljke in prostovoljci, večinoma bivši učenci doma, danes univerzitetni študentje.

Motorika in ustvarjanje

V poletnem središču Junior so predšolskim otrokom ponudili animacijo, sprehode, motoriko in ustvarjalne delavnice. Posebna pozornost je bila namenjena dejavnostim, ki krepijo znanje slovenskega jezika. Učenci od 1. do 4. razreda so se zabavali z učenjem španščine in kitajščine, športnimi aktivnostmi, izleti in kopanjem v bazenu v Novi Gorici in Ajdovščini. Enotedenskega pevsko-plesnega tabora Poletje z Damjano Golavšek se je udeležilo 14 fantov in deklet, ki so pod strokovnim mentorstvom priznane pevke in gledališke igralke pripravili kar enourni program. Tega so predstavili številni publiki med zadnjim dnem poletnih programov na dogodku, ki so ga oblikovale tudi pevke šole solo petja, ki so med taborom sodelovale kot somentorice.

Nižješolce vrgli s kavča

Program Dol s kavča, ki ponuja različne športne in rekreacijske dejavnosti za nižješolce, v povezavi tudi z odkrivanjem različnih lokacij, doživlja vsako leto večji uspeh: tako se ga je letos udeležilo skupno preko 50 mladostnikov, ki so supali na Soči, se odpravili na različne izlete v Slovenijo, se udeležili pohodov v hribe, spoznali različne športne objekte v Novi Gorici in Šempetru (kamor bodo v prihodnje lahko šli tudi sami).

Po nekaj letih premora zaradi covida je Dijaški dom ponovno izpeljal kolonijo v Sloveniji, ki je za učence zelo dragocena izkušnja, tudi iz jezikovnega vidika. 32 mladostnikov je tako en teden preživelo v Novem mestu, udeleženci so bili vključeni v program delavnic za tamkajšnje vrstnike in so se torej z njimi tudi družili, popoldne pa so imeli bogat program delavnic in ekskurzij. Kolonijo je Dijaški dom organiziral v sodelovanju z Društvom za razvoj prostovoljskega dela iz Novega mesta, s katerim že veliko let sodeluje.

Dijaški dom bo ponovno odprl svoja vrata 21. avgusta, ko se bo začela priprava na šolo. Po prvem tednu, ko pričakujejo približno 40 otrok, se bo v naslednjih dveh tednih število udeležencev dvignilo preko 100, zato tudi prostih mest v teh obdobju ni več.