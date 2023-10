V Baški grapi se razmere umirjajo

Območje Tolmina je ponoči prešla še ena nevihtna fronta z rahlo sodro. Ta po besedah poveljnika tamkajšnjega štaba civilne zaščite Mihe Venclja ni povzročila dodatne škode. Ponoči so bile v Podbrdu na terenu tri gasilske enote, ki so prečrpavale vodo, v Baški grapi je zadeve nadzorovala gasilska straža. Razmere se umirjajo.

Civilna zaščita je na območju občine Tolmin, kjer je močno deževje v petek povzročalo največ težav, doslej posredovala na osmih lokacijah. Zabeležili so približno 20 zemeljskih plazov. Ti so večinoma s seboj prinašali poplavno vodo, ki je zalivala hiše, je danes povedal Miha Vencelj.

Na Tolminskem je bilo v petek najhuje v Baški grapi, kjer so zaradi poplavljanja vodotokov in nevarnosti zemeljskih plazov evakuirali prebivalce. Ljudje so zdaj na varnem, med njimi tudi starejša zakonca, ki sta se pred plazom, ta je povsem uničil spodnji del hiše, rešila v zadnjem trenutku.

Razmere se zdaj umirjajo, Baško grapo pa bo dopoldne v spremstvu državnega sekretarja Boštjana Šefica, poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana in tolminskega župana Alena Červa obiskal premier Robert Golob.