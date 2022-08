V Čepovanu bo spet uporniško

Od 19. do 21. avgusta bo v Čepovanu spet večkulturno, večjezično, čezmejno in predvsem ... uporniško! Na domačijo s hišno številko 83 ob športnem igrišču se namreč vrača uporniški festival glasbe, literature in poezije Če povem, ki ga že četrtič prireja Kulturno-umetniško društvo Če Povem 83 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Čepovan in tamkajšnjim prostovoljnim gasilskim društvom.

Program se bo začel v petek, 19. avgusta, v popoldanskih urah. Ob 14. uri bodo odprli točilni pult, na Igrivem dopoldnevu pa se bodo lahko z nordijskima igrama kubb in mölkky kratkočasili tako otroci kot odrasli. Udeleženci bodo lahko degustirali naravna vina Franca Terpina in Marinka Pintarja – vina Uou, uradnemu odprtju festivala pa bodo sledilo glasbeno soočenje s kitaro in poezijo Borja Bolčine. V okviru sekcije Branja ob glasbi bodo nato predstavili novo knjigo Alessia Lege La resistenza in 100 canti, nakar bodo na sporedu glasbena soočenja z Dinkom Hrabićem in Gašperjem Murovcem, bendom Mattea Della Schiave, kvintetom Denise Dantas.

V soboto, 20. avgusta, bodo od 8. ure dalje ponujali zajtrk, program se bo začel ob 16. uri s performansom gledališke impro skupine Dženny. Sledil bo Poetični aperitiv s Petro Koršič in Miho Obitom, gostje Glasbenih soočenj pa bodo Barbara Wolf in Enrico Sartori (Brecht meets Čepovan), Matija Bolčina, Mauro Carrero, Piero Sidoti in Radar. Sledila bodo Nočna soočenja, točilni pult bo odprt ves dan in ves večer.

Pester bo tudi nedeljski program, ki bo potekal od 10. ure dalje (zajtrk bo na voljo od 8. ure). Udeleženci se bodo najprej podali na sprehod do partizanskih obeležij, sledila bo premična gledališka improvizacija Marte Riservato. Ezio Benedetti bo ponudil Jugoslovanske naracije brez naslova, sledila bodo popoldanska literarna soočenja z založnikoma Pietre Vive Editore in Bottega Errante Edizioni. Najprej bodo predstavili knjigo C’è un fuoco da portare Nina Iacovelle (gre za antologijo poezije Christiana Tita), nato pa knjigo L’arte di allacciarsi le scarpe Alessandra Silve in Federica Galeottija. Pogovore vodi Francesco Tomada. Sledil bo pogovor Angela Florama z avtorjema knjige Il figlio della lupa Antonom Špacapanom Vončino in Francescom Tomado; Paolo Fagiolo in Elisa Menon bosta interpretirala odlomke iz romana. Za zaključek ponujajo Glasbena soočenja z Niko Solce in Renato Lapanja (Tri ženske, tri zgodbe zdravilke), Janijem Kovačičem in Ano Pupedan.

V primeru dežja bodo vsi dogodki potekali v gasilskem domu v Čepovanu. Za tiste, ki želijo prenočiti na kraju prireditve, je kampiranje brezplačno, možna pa je tudi nastanitev v hostlu Čepovanka. Informacije, cene in rezervacije hostla na naslovu cepovem83@gmail.com. Parkiranje je možno na parkirnem prostoru Gonzage, vstop na festivalsko prizorišče bo možen s plačilom letne članarine (pet evrov) pri vpisu v društvo Če povem.