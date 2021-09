V cerkvi sv. Mihaela obnavljajo gotske freske

Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu stoji na vzpetini s slikovitim razgledom na dolino, obdana z obzidjem opuščenega pokopališča. V pisnih virih je bila prvič omenjena pred 550 leti. Pomemben jubilej bodo krajani zabeležili v soboto in nedeljo. »Jubilej je velikega pomena za Šmihel, ki je nekako pozabljena, a izredna lokacija,« poudarja predsednik krajevne skupnosti Ozeljan-Šmihel, Marko Tribušon. Na račun uspešne kandidature za sredstva pri Ministrstvu za kulturo in na novogoriški mestni občini pa te dni poteka tudi dolgo zaželena obnova gotskih fresk v prezbiteriju cerkvice z bogatimi ikonografskimi motivi.»Freske so bile že v zelo slabem stanju, zato smo strokovnjaki dolgo opozarjali, da je zadnji čas za obnovo,« poudarja umetnostna zgodovinarka Klavdija Figelj. Domačini so sicer že pred dvema letoma z lastnimi sredstvi in lastnoročno uredili odvodnjavanje okrog cerkvice in objekt ter freske v njej rešili pred uničujočo vlago. Objekt namreč stoji na območju, ki ga je pred 21 leti prizadel plaz, ki spada med sedem velikih plazov v državi in še vedno ni saniran. »Po neuradnih informacijah se v zvezi s tem končno nekaj premika. Obljube sicer poslušamo že 20 let, a v naslednjem letu naj bi se sanacija le začela,« še dodaja Tribušon.

V CELOTI POSLIKAN PREZBITERIJ

Kakšen pomen pripisujejo strokovnjaki freskam, ki v cerkvi krasijo celoten prezbiterij? »Za naš prostor, prostor Furlanije, Koroške in Južne Tirolske ter Slovenije, je to zelo lep in zelo dragocen prezbiterij, poudariti moram, da je v celoti poslikan, kar je velika vrednost. Freske so umeščene tudi v arhitekturni prostor, ki je poznogotski in tudi kaže na arhitekturo tistega časa. V tem prostoru je poseben biser kip sv. Mihaela, ki je iz časa okoli leta 1500. Vidimo ga na glavnem oltarju in je celostna poznogotska umetnina, kar ima še toliko večjo umetnostno-zgodovinsko vrednost,« pojasnjuje Klavdija Figelj, ki dodaja, da bi v bodoče kazalo pridobiti še dodatna sredstva za restavracijo fresk. Sedaj namreč potekajo obnovitvena dela in čiščenje, kar bo zaključeno konec oktobra.