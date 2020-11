V eksploziji umrl mlajši moški

Novogoriški policisti so danes sredi noči, ob 3.04, bili obveščeni o eksploziji v zapuščenem objektu v Novi Gorici, kjer je tudi zagorelo. Po doslej razpoložljivih podatkih je zaradi eksplozije plinske jeklenke umrla ena mlajša oseba (moški). Njegova identiteta bo dokončno ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku.

Na kraju so po eksploziji poleg novogoriških policistov in kriminalistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Nova Gorica, ki so iz objekta odstranili več plinskih jeklenk. Na kraju so posredovali tudi novogoriški reševalci. O varnostnem dogodku so policisti obvestili tudi pristojnepravosodne organe.