V EPK okrožju ne gre vse po načrtih

Novogoriški mestni svetniki naj bi na zadnji seji mestnega sveta odločali o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero bi občina za nedoločen čas oddala v najem gostinski del objekta Super8 v t. i. EPK distriktu oz. okrožju, nedaleč od novogoriške železniške postaje, ki so ga obnovili v okviru projekta EPK 2025. Z neposrednimi pogajanji je bil predhodno že izbran najemnik, ljubljanska družba Pigmalion. Toda do glasovanja o tej točki na seji ni prišlo. Župan jo je umaknil z dnevnega reda – občina namreč še ni lastnica objekta. »To je že smešno,« je komentiral Andrej Pelicon, svetnik Levice, in se vprašal, ali ima projekt sploh še smisel, saj bo, kot je dejal, glavnina EPK že mimo, preden bo ponudba v Super8 zaživela.

Novogoriška mestna občina je doslej s tremi razpisi neuspešno iskala najemnika gostinskega dela Super8, prenovljenega objekta v EPK okrožju ob Trgu Evrope / Transalpina. Vmes je precej omilila pogoje najema: višino mesečne najemnine je znižala z dobrih 4000 evrov na mesec na 2800, znižali so tudi pogoj glede tega, koliko let mora meti gostinec registrirano dejavnost, število zaposlenih in višino letnega prometa. Ko tudi s tretjim razpisom najemnika ni dobila, ga je začela iskati z neposrednimi pogajanji in ga tudi našla. Lokal je bila pripravljena najeti družba Pigmalion s sedežem v Ljubljani. Projekt naj bi v Novi Gorici vodil kuharski mojster z mednarodnimi izkušnjami, sicer domačin Vanja Fon. Na občini so še pred kratkim optimistično napovedovali, da se bo dejavnost v Super 8 lahko začela že s 1. julijem.

Ponovna cenitev in razpis

In ko je kazalo, da je za to potrebna le še večina svetniških glasov na zadnji, četrtkovi seji mestnega sveta, ki bi potrdili najem za nedoločen čas, je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Na zahtevo samostojne svetnice Elene Zavadlav Ušaj je župan Turel povedal: »Kot veste, je mestni svet pristojen za potrjevanje pogodb oddaje v najem za nedoločen čas. Na stavbi objekta super osmice imamo trenutno pravnoformalno kot mestna občina ustanovljeno stavbno pravico, ki traja do septembra naslednjega leta. Imamo pa tudi pisno zavezo, dogovor z državo, da država ta objekt odproda. Računali smo, da bomo to pogodbo realizirali do te seje, kar bi potem omogočalo tudi pravnoformalno oddajo objekta v najem za nedoločen čas, vendar se to žal še ni zgodilo.« To pomeni, da občina še ni lastnica stavbe, torej tudi ne pritličnega dela, ki bi ga rada dala v najem. Po pojasnilih župana mora država izvesti ponovno cenitev nepremičnine, kar je predpogoj za sklenitev kupoprodajne pogodbe in prenosa lastništva. »Zdaj imamo zagotovilo, da bo ta pogodba podpisana v mesecu juliju, zato bomo razpis ponovili, besedilo razpisa uskladili s trenutnim dejanskim stanjem in ko bo pogodba o prenosu lastninske pravice iz države na mestno občino realizirana, bomo zopet prišli na mestni svet za potrditev pogodbe oddaje v najem za določen za nedoločen čas,« je še dodal župan.

»Meni se ta zadeva s to Super8 zdi že malo smešna. Skoraj brez pomena se mi sedaj zdi hiteti, ker bo glavnina šla mimo. Kdo bo prevzel odgovornost za to malomarnost?« pa se je spraševal svetnik Levice, Andrej Pelicon.

Gogi & Gigi avgusta?

To pa ne bo edina zamuda na območju EPK okrožja. Po zadnjih informacijah se na prvo tretjino avgusta zamika tudi izgradnja pametnega košarkarskega igrišča Gogi & Gigi, ki bi ga prvotnih napovedih morali slovesno odpreti včeraj. Spuščeno bo dva metra in imelo bo tribune v obliki nabrežin. Občina v teh dneh pridobiva gradbeno dovoljenje, nato bo izbrani izvajalec začel z delom.

Igrišče bo umeščeno na zeleni in hkrati tudi brezmejni pas, zato, da bo povezalo obe državi, povezalo pa bo tudi dve košarkarski legendi, slovenskega zlatega kapetana Gorana Dragića - Gogija in enega najboljših italijanskih mojstrov oranžne žoge Luigija Datomeja – Gigija.

Kot je znano, se na konec poletja zamika tudi odprtje stalne razstave v EPIC-u, evropski platformi za interpretacijo 20. stoletja. Stavbo sicer že uporabljajo za razne dogodke.