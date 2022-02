V Gorici čustven shod za mir v Ukrajini

Veliko ljudi, najbrž več kot 300, se je dopoldne zbralo pred Spominskim parkom v Gorici na spontani demonstraciji proti ruski agresiji na Ukrajino. Pobudniki so bili trije študentje univerzitetne smeri za diplomatske in mednarodne vede, pristopili so Goričani različnih političnih nazorov, vsaj tretjina, če ne celo polovica udeležencev, pa je bila Ukrajincev. Pravzaprav v veliki večini Ukrajink vseh starosti, od študentk do negovalk starejših Goričanov, ki navadno v dela prostih urah posedajo prav na klopcah v tem parku. Tokrat so se v emotivnem valu, ki je ob televizijskih prenosih iz Kijeva in drugih bombardinarih ukrajinskih mest zajel tudi tukajšnjo javnost, nehote znašle v vlogi protagonistk. Demonstracija je izzvenela močno emotivno, resnici na ljubo tudi dokaj enostransko in z močnim čustvenim nabojem v prid ukrajinske strani, kar pa je spričo barbarske Putinove agresije, kot so jo označili, tudi povsem razumljivo. Shod ni bil namenjen razmotrivanju o nasprotujočih si nacionalističnih resnicah, niti razglabljanju o utemeljenosti in lažnosti argumentov ene in druge strani. Bil je predvsem poziv k ustavitvi agresije jedrske velesile na suvereno državo in njene prebivalce, krik proti vojni in za takojšnjo ustavitev nasilja.