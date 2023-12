V goriškem mestnem središču se danes začenja tradicionalni sejem sv. Andreja. Zaradi obnovitvenih del v Ljudskem vrtu se po nekaj letih vrtiljaki vračajo tudi na Travnik. Stojničarji bodo svoje blago prodajali danes, jutri in v ponedeljek, 4. decembra. Na Travniku bodo vrtiljaki ostali do torka, 5. decembra, na Battistijevem trgu in v Petrarcovi ulici pa do nedelje, 10. decembra.