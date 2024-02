V Gradežu prebivalstvo opozarjajo pred poplavljanjem morja

Civilna zaščita iz Gradeža opozarja pred visokim plimovanjem morja, ki bo ob pričakovanem močnem jugovzhodnem vetru in nizkem zračnem tlaku lahko preplavljalo obalo. Prebivalstvo pozivajo, naj primerno ukrepa, predvsem s postavljanjem zaščitnih pregrad in uporabo parkirišč, ki so bolj oddaljena od morja, denimo na otoku Schiusa in v četrti Città giardino. Ob tej priložnosti so pristojne oblasti že danes popoldne sprostile promet v območjih omejenega prometa (t.i. »ZTL«) do 13. ure jutri. Prebivalstvo pozivajo tudi k uporabi primerne obutve.