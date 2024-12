V knjižnici v Doberdobu bo pravljično

Knjižnica v Doberdobu sporoča, da bo za božično darilo občanom v decembru podaljšala svoje urnike. Od 16. decembra vse do konca meseca bo ob ponedeljkih, sredah in petkih odprta od 8. do 13. ure, ob torkih in četrtkih pa od 14. do 18. ure. Prenovljeno doberdobsko občinsko knjižnico so po dvanajstih letih premora ponovno odprli konec marca letošnjega leta.

Bogat koledar dejavnosti

Božični čas bosta v doberdobski knjižnici obogatila dva pravljična dogodka. Tako v ponedeljek, 23. decembra, kot v ponedeljek, 30. decembra, bo ob 10.30 knjižničarka Vesna Tomsič vodila pravljično urico in delavnico za otroke. Malčki iz vrtca sicer že nekaj časa prihajajo na dopoldansko pravljico v knjižnico ob petkih, medtem ko si osnovnošolci v knjižnici izposojajo knjige in pišejo raziskave.

Od januarja do junija bodo vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri potekala Srečanja s pravljico, med katerimi bodo mlade prostovoljke Sofia, Ester, Evelin, Greta in Janina otroke s pripovedovanjem popeljale na pravljične dogodivščine.

Enkrat mesečno bodo potekale tudi delavnice za otroke z naslovom Povem ti zgodbo, ki jih bo vodila nekdanja učiteljica Egle Frandolič. Posluževala se bo slikanic brez besedila, otroci pa bodo morali na podlagi ilustracij sami pripovedovati zgodbo in se tako uriti v pripovedovanju, jeziku in domišljiji.

Uspešno delavnico pripovedovanja je občinska knjižnica v Doberdobu gostila že v petek, 13. decembra. Prisotna je bila tudi občinska odbornica Giulia Černic, ki je otrokom prinesla čokolade in mandarine.

Knjižničarka Vesna Tomsič je za Primorski dnevnik še povedala, da je na letošnjem projektu Primorci beremo sodelovalo šest bralk, ki so uspešno zaključile branje obveznih knjig.