V kombiju prevažal 32 migrantov

Goriški policisti so v preteklih dneh aretirali dva moška, italijanskega in romunskega državljana, zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. Prvega so na nekdanjem mejnem prehodu pri Rdeči hiši ustavili za volanom kombija, v katerem je prevažal 32 ljudi azijskega porekla, starih od 20 do 35 let. Vsi so bili brez dokumentov. Voznik je sicer pobegnil, toda so ga policisti kmalu izsledili v Ul. Alviano v bližini univerzitetnega pola. Drugega, ki je z avtomobilom vozil pred kombijem v vlogi izvidnice in je prav tako poskusil pobegniti, so le nekaj metrov stran ustavili obmejni policisti. Tihotapca migrantov so policisti aretirali in prepeljali v goriški zapor, kjer sta na razpolago sodnim oblastem. Kombi in avtomobil so zasegli.