V Ljubljani darujejo Števerjansko vino

Vino, ki je nastalo iz darovanega grozdja vinarjev in družin iz Števerjana, bodo ponujali kot protokolarno darilo tudi na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pred dvema tednoma je v Števerjanu 48 steklenic reprezentančnega vina - letina 2022 - v imenu Urada RS prevzel David Stupica. Poleg reprezentančnega vina je Urad prejel tudi 48 steklenic rdečega vina, ki so ga priskrbeli vinarji Vinoteke Števerjanski griči, je za Primorski dnevnik povedal podžupan Marjan Drufovka. Predlog za prevzem belega vina je dal sam minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Projekt reprezentačnega vina števerjanske občine je nastal v sklopu vaške trgatve in v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Od leta 2019 dalje domačini med trgatvijo darujejo 20 kilogramov belih sort grozdja, ki jih nato vsako leto predela in ustekleniči drugo vinarsko podjetje iz Števerjana. Letno na tak način nastane okrog 600 steklenic reprezentančnega belega vina. Na vsaki steklenici so našteti vinarji, ki so prispevali svoje grozdje in podjetje, ki je prevzelo odgovornost stekleničenja. Darovano vino so ustekleničili na kmetiji Komjanc Simon, bele jagode je darovalo skoraj 50 domačij.

»V ponos nam je, da bodo naše vino darovali gostom Urada RS za zamejce in Slovence po svetu. Zelo smo veseli, da je do tega prišlo, tudi minister Arčon se nam je za to zahvalil,« je dejala županja Občine Števerjan Franka Padovan.