Luška kapitananija in prostovoljci civilne zaščite so danes posredovali v gradeškem portiču pri ribji tržnici zaradi razlitja strupene tekočine v morje. Ugotovili so, da naj bi šlo za ogljikovodike. Oljnato snov so zajezili in omejili s pivniki.

Do podobne intervencije je prišlo na istem kraju pred dvema dnevoma zaradi podobnega vzroka.