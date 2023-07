V morju pri Gradežu, blizu plaže na otoku Banco d’Orio, ki ločuje gradeško laguno od morja, so s čolna v morju zagledali človeško truplo in sprožili alarm. Posredoval je čoln obalne straže, s katerim so truplo prepeljali v pristanišče San Vito, kamor so prispeli tudi reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo dogodek in ugotavljajo identiteto umrle osebe.