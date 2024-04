V mrzli in kalni vodi zaman čakali na prijem

V nedeljo se je v rekah in jezerih Furlanije - Julijske krajina začela nova ribolovna sezona po zimskem lovopustu. Začetek je letos sovpadal z veliko nočjo, vendar še bolj kot zaradi prazničnega dne je bilo letos ribičev na Soči pod Podgoro in Štmavrom manj kot ponavadi zaradi visokega vodostaja. Prejšnji četrtek je obilno deževalo, tako da se je gladina reke Soče in njenih pritokov precej dvignila, nakar do nedelje ni dovolj upadla, da bi bile razmere za ribolov dobre.

Voda je bila v nedeljo kalna in obenem tudi precej mrzla, kar je posledica obilice snega, ki je med letošnjo zimo padla v gorah.

Kljub slabim pogojem so se nekateri ribiči vseeno odločili, da se v nedeljo podajo nad ribolov na Sočo, sicer jih je bilo po besedah ribiških čuvajev deželnega zavoda ETPI precej manj kot v prejšnjih letih. Velika večina izmed njih ni doživela niti enega prijema, saj postrvi zaradi nizke temperature vode še niso aktivne in večji del dneva preživijo pribite na dnu oz. v skrivališčih pod kamni.

Da se bodo razmere za ribolov izboljšale, bo letos treba čakati kar nekaj časa, saj gre pričakovati, da bo snežnica (tako ribiči poimenujejo vodo, ki je motna zaradi taljenja snega) vztrajala do začetka poletja, saj je v kaninskem pogorju preko pet metrov snega.

V Sočo vlagajo mladice

Deželni zavod ETPIsicer že nekaj let v Sočo vlaga v glavnem mladice soške postrvi, ki zatem odrastejo v zelo divjo ribo, zaradi česar jih ni ravno enostavno ujeti. Ribiči na Soči v ribiškem okolišu B1, ki gre od državne meje do Sovodenj, lahko uporabljajo samo umetne vabe, ki morajo biti opremljene z enim samim trnkom enojčkom. Na ribolovni dan lahko uplenijo le eno soško postrv, ki mora biti daljša od 70 centimetrov. Tako veliko ribo ujame edino, kdor ima ustrezno znanje in seveda tudi srečo, sicer je bila omenjena lovna mera predpisana ravno zato, da bi ribiči vračali v vodo čim višje število soških postrvi in s tem prispevali k ohranjanju in širjenju njihove populacije.

Ribiči, ki si želijo enostavnejšega ribolova, se po drugi strani lahko odpravijo v kanala De’Dottori v Foljan in Agro Gradiscano pred Faro, v katera zavod ETPI vlaga v ribogojnici vzgojene postrvi, dolge približno trideset centimetrov.