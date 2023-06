V nedeljo odkritje, v ponedeljek shod

V nedeljo, 11. junija, ob 18. uri bodo v Spominskem parku odkrili nov lapidarij v spomin na žrtve povojnih deportacij, ki so jih – kot piše na spomeniku – zakrivili »filojugoslovanski partizani-komunisti«. Za njegovo postavitev se je zavzela Lega nazionale (projekt bodo podrobneje predstavili danes v Trstu), že od vsega začetka pa se je spomeniku, ki »še poglablja delitve med Italijani in Slovenci«, zoperstavilo združenje ANPI-VZPI.

Ker na opozorila njegovih predstavnikov ni bilo odziva in bo lapidarij kljub vsemu odkrit, so se pri partizanskem združenju odločili za prireditev antifašističnega protestnega shoda, ki bo v ponedeljek, 12. junija, ob 18. uri v pešconi na Verdijevem korzu. »Gre za edinstven oz. redek primer podvojitve že obstoječega spomenika, ki poleg tega vsebuje ogromno napak,« pravijo pri ANPI-VZPI. Na shodu bodo še enkrat opozorili na to, kar so pred letošnjim 25. aprilom v pismu pojasnili predsedniku republike Sergiu Mattarelli, ter ponudili priložnost za razmislek o razlogih in posledicah revizionističnih operacij, kot sta praznovanje 12. junija in postavitev novega lapidarija.