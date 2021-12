V novem letu se začenja obnova števerjanske občinske hiše

Marsikaj so letos že postorili, tudi v letu 2022 pa se na občinskem ozemlju obeta še kar nekaj javnih del. Števerjanska občinska uprava je v letu 2021 zaključila vrsto projektov izrednega vzdrževanja in obnove na občinski infrastrukturi in objektov v občinski lasti. Z županjo Franco Padovan smo na kratko obnovili opravljeno delo.

Med izvedenimi projekti, ki so se pravkar zaključili, je obnova občinskega vrtca Kekec. Osrednji cilj posega je bilo izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, kar so dosegli predvsem z namestitvijo izolacije na stavbi in z zamenjavo oken in vrat. Tudi na zunanjem dvorišču so poskrbeli za nekaj izboljšav, in sicer za namestitev lesene hišice in vodne pipe. Celotna naložba je znašala 156.600 evrov. Dela so se začela ob koncu šolskega leta, zaključila pa pred nekaj tedni, ko je uprava tudi priredila manjšo slovesnost.

V letu 2021 so se v Števerjanu tudi zaključila dela za razširitev pokopališča. Obstoječi del je dobil še novo zemljišče, kamor so postavili tudi žarne niše, ki jih v Števerjanu doslej ni bilo. Obenem so asfaltirali cesto, ki novi del pokopališča povezuje s Sovenco. Spomin na pokojne je narekoval tudi postavitev spomenika padlim vaščanom v prvi svetovni vojni. Za projekt se je angažirala občina v sodelovanju z domačinom Filippom Formentinijem, ki je na podlagi arhivskih raziskav pripravil seznam padlih vaščanov v prvi svetovni vojni. Spomenik so postavili med občinsko stavbo in gostilno Dvor, ni pa še doživel uradnega odprtja.

V občinsko stavbo pa bodo v prihodnjem letu uperili veliko energij. Kot je Primorski dnevnik že poročal, se bodo v letu 2022 začela dela za prilagoditev občine protipotresni zakonodaji in za povečanje njene energetske učinkovitosti. Pred temi deli, ki bodo najbolj obširna investicija v tem letu, bo že januarja na vrsti sanacija plazu, ki mimo občinske hiše pelje na Sovenco. Zaradi nastalih razmer bo deželna civilna zaščita, ki je pristojna za dela, morala zapreti cesto za približno mesec dni.