V občinski lekarni v Gorici cepljenje proti gripi

V občinski lekarni pri sv. Ani bodo od četrtka, 15. decembra, nudili dodatno storitev za občane, in sicer cepljenje proti sezonski gripi. Za storitev bo obvezna prijava, lahko pa se je bodo posluževale tako osebe, za katere je cepljenje priporočeno, kot tudi ostali. Onovi storitvi so včeraj spregovorili v prostorih ob lekarni, ki jih bodo uporabljali za cepljenje.

»Eksperimentalno storitev bomo začeli v četrtek in tako nudili dodatno storitev za občane. Sprva bomo nudili cepljenje proti sezonski gripi, nato bi radi uvedli tudi cepljenje proti covidu. Gre za ključen korak, ki si ga je zadal upravni svet zato, da pride čim bolj naproti uporabnikom. Ob tem si tudi prizadevamo, da bi okrepili število zaposlenih. Uvedli smo zaposlenega v skladišču, v novem letu pa se obetajo novi razpisi za lekarnarje. Obenem so se nekateri upravičeno upokojili in smo jih zato nadomestili. V prihodnje si obetamo tudi razširitev prostorov za lekarno sv. Ane, v prihodnosti pa tudi za lekarno v Štandrežu,« je povedal predsednik upravnega sveta občinskih lekarn Alessandro Gallo.»To je še dodaten košček ponudbe, ki je v Gorici na voljo za najbolj ranljive skupine. Zadovoljna sem, da je goriška občinska lekarna ena izmed maloštevilnih, kjer se izvajajo te storitve,« je povedala občinska odbornica za zdravstvo Silvana Romano.

Lekarna pri sv. Ani je namreč na pokrajinski ravni tretja, v Gorici pa prva lekarna, ki bo ponujala cepljenje proti gripi. Ob njej storitev ponujata še zasebni lekarni v Doberdobu (Farmacia al lago) in v Romansu (Farmacia alla Madonna). Na deželni ravni jih je z goriško skupno devet. Podrobnosti v zvezi s cepljenjem je razložil direktor občinskih lekarn StefanoClarizio. »Za cepljenje proti gripi v lekarni pri sv. Ani se bo potrebno prijaviti osebno. Cepljenje bo potekalo ob četrtkih od 16. ure do 18.30, prijave pa bodo odprte do srede ob 18. uri. Za cepljenje je predvidenih po 15 minut, kar pomeni, da bomo vsakič lahko cepili med osem in deset oseb. Ko bomo zbrali prijave, bomo lahko naročili ustrezno število odmerkov cepiva. Osebe, katerim cepljenje priporočajo, ga bodo lahko seveda dobile brezplačno. Ostali bodo plačali približno 26 evrov (20 evrov cepiva in šest evrov storitve),« je povedal direktor lekarn.