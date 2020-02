V Paternollijevi palači čezmejni študentski dom

Čezmejni, kakovostni študentski dom ter prostor za srečevanje in izmenjavanje idej. To naj bi po prenovi postala Palača Paternolli na goriškem Travniku, ki je danes znana predvsem po podstrešju, ki ga je s prijateljema Enrico Mreulejem in Ninom Paternollijem obiskoval goriški filozof Carlo Michelstaedter. »Načrt za obnovo palače je v zaključni fazi, nadejamo se, da ga bomo lahko predstavili v Gorici približno čez dva tedna,« napoveduje Roberto Visconti, podjetnik iz Lombardije, ki je stavbo odkupil kot predsednik podjetij Partecipazioni Immobiliari in Futura Grandi Lavori. »Če bo šlo vse po načrtih in bomo lahko z deli začeli v prihodnjih mesecih, bodo prostori uporabni dejansko z začetkom šolskega leta 2021-2022. Gradbeni del naj bi trajal od 12 do 15 mesecev,« pravi Visconti.»Načrt izhaja iz zamisli, da bi študentom, ki prihajajo v Gorico in Novo Gorico zaradi študija, ponujali kakovostno bivališče v samem središču mesta. Tik Palače Paternolli deluje oddelek za film DAMS, v bližini Travnika je kompleks sv. Klare, kjer domuje videmska univerza; Ulica Alviano, kjer je tržaška univerza, sploh ni daleč, preko Bombijevega predora pa smo takoj čez mejo. Načrt temelji na ideji mobilnosti študentov, raziskovalcev, profesorjev ... Poleg kakovostnega bivanjskega prostora bo Palača Paternolli služila tudi za srečevanje med ljudmi, saj bomo uredili več skupnih prostorov,« razlaga Visconti.Študentski dom v Palači Paternolli bo obsegal štiri nadstropja in 1500 kvadratnih metrov površine. Na voljo bo 80 ležišč, ki bodo urejena v manjših stanovanjih s kuhinjo. Nekatere sobe bodo dvoposteljne, druge enoposteljne.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.