V Podgori je spet zadišalo po štrukljih

Nedeljski praznik rožnovenske Matere Božje je v Podgori tudi letos popestrilo tekmovanje v pripravi značilnih podgorskih štrukljev in štrudljev, ki ga je priredilo Prosvetno društvo Podgora. Kuharski predpasnik si je nadelo enajst tekmovalk in tekmovalcev.

Najboljše podgorske ocvrte štruklje je tokrat pripravila Jožica Fornazarič Marini, na drugo mesto sta se uvrstila lanska zmagovalca - mlada Ambra Celeste Mazzariol in David Raida -, medtem ko je najboljši štrudelj spekel Daniele Stanta. Pokušnja in glasovanje sta potekala pred cerkvijo po maši, nagrajevanje pa po procesiji, ki jo je spremljala godba na pihala Kras. Organizatorji tekmovanja, ki je potekalo že četrtič, so bili z udeležbo zadovoljni; svoj doprinos k uspehu vse bolj priljubljene prireditve je dalo tudi lepo sončno vreme. »Veseli nas, ker se število udeležencev v kategoriji tradicionalnih štrukljev vsako leto veča. Letos jih je bilo kar osem,« je zadovoljna predsednica PD Podgora Karin Maligoj.