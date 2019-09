V Podgori »trgali« divji prašiči

»Odpravil sem se v Podgoro, da oberem grozdje v tamkajšnjem vinogradu. Pričakoval sem, da bom potrgal med 10 in 15 kvintalov grozdja, v resnici pa ni bilo več na trtah niti jagode.« Skrajno neprijetno, če že ne šokantno presenečenje je včeraj zjutraj doletelo števerjanskega vinarja Giannija Maniaja, ki ima vinograde v raznih krajih, med drugim tudi v Podgori. »Vinograd s približno tisoč trtami sem zavaroval s poldrugim metrom visoko mrežo, ki pa za divje prašiče, kot kaže, ni večja ovira. Obenem je ta vinograd obdan z gozdom na treh različnih straneh, tako da je prehod za živali relativno enostaven,« ugotavlja Manià. »Vsako leto sem imel nekaj škode, še nikoli pa ni bila tako huda. Vinograd so dobesedno "počistili", pojedli so vse grozdje, kar ga je bilo. Celo leto sem za vinograd skrbel, redno škropil in ga urejal, v teku enega tedna pa se je ves trud izničil. Pred nekaj dnevi sem namreč prišel pogledat, v kakšnem stanju je grozdje: bilo je še na trtah ...«

