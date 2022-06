V ponedeljek shod za državno knjižnico

»Pomagaj svoji knjižnici! Gorica si ne zasluži tega neukrepanja! Naj slišijo tvoj glas!«, pravi letak, s katerim predstavniki sindikatov vabijo občane, naj se pridružijo stavki za goriško državno knjižnico. Sindikati FP Cgil, Cisl FP, Uilpa in Confsal Unsa prirejajo v ponedeljek, 20. junija, stavko in protestni shod, ki bo od 10. do 12. ure v notranjem dvorišču knjižnice v Mamelijevi ulici. Zgodovinska goriška ustanova ima že več mesecev velike težave s pomanjkanjem kadra. Od meseca julija, po valu upokojitev v teh tednih, bo »ostalo« samo štirinajst zaposlenih. Pred časom so imenovali začasnega direktorja, vendar ta figura seveda ne zadostuje vsem potrebam knjižnice. »Ob 200-letnici svoje ustanovitve, ko je Gorica dobila imenovanje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, goriška državna knjižnica tvega zaprtje zaradi pomanjkanja osebja. Pristojne ustanove se ne pretirano zanimajo, zgleda, za problem, saj se osredotočajo samo na glasove in volilno kampanjo«, poudarjajo sindikalisti in pozivajo občane, naj se množično pridružijo shodu za knjižnico.