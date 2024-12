V Rožni dolini na prehodu za pešce zbil peško

Včeraj (16. decembra) približno ob 18. uri je v naselju Rožna Dolina pri Novi Gorici voznik začetnik na prehodu za pešce zbil peško, ki je utrpela hude telesne poškodbe. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju nezgode ugotovili, da je 24-letnik vozil iz smeri tamkajšnje trgovine proti Vipavski cesti. Ko je z vozilom pripeljal do križišča je z vozilom zapeljal na prehod za pešce in zavijal v desno proti krožnemu krožišču. Pri tem ni omogočil varnega prečkanja 54-letni peški, ki je pravilno z njegove desne strani hodila po prehodu za pešce.

Državljanka Srbije, ki živi v Italij, je ob trku padla po vozišču in si hudo poškodovala levo nogo. Na kraju so jo oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo po nudeni pomoči odpeljali z reševalnim vozilom na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Prometni policisti bodo povzročitelja prometne nezgode kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.