V Rupi kresovali v znamenju dalmatinskih napevov

V ponedeljek je Prosvetno društvo Rupa-Peč pri protipoplavnem nasipu v Rupi organiziralo tradicionalno svetoivansko kresovanje. V goste so povabili Klapo Solinar iz Kopra. Številno publiko je uvodno pozdravil predsednik društva Albert Kovic, Romana Teržan pa je prebrala zapis o pomenu in izvoru kresovanja na predvečer praznika svetega Ivana, ki ga je zapisal domačin Oskar Pavletič.

Klapa Solinar je bila ustanovljena leta 2008. Sestav se je od takrat večkrat spremenil ni pa se spremenil repertoar skupine, ki prepeva predvsem dalmatinske pesmi, ob teh pa še slovenske, istrske in italijanske skladbe. »Klapo« sestavljajo Izidor Hreščak, Amir Crnalić, Jari Jarc, Neven Vrkić, Tomaž Benčić, Peter Benčić, Guido Gržentič in Andrej Goja, ki so kresni večer obogatili z dalmatinskimi skladbami. V Rupi so tako med drugim odmevale skladbe Čačine riči, Za dušu, Ispod zida Kamerlenga, ki je bolj poznana kot Mirno spavaj, dušo moja, Svoju zvizdu slidim in seveda skladba Solinar. Umetniški vodja skupine je Maja Cetin. Koncertu sta sledil aprižig svetoivanskega kresa in druženje ob kozarcu in – kot se za dalmatinski večer spodobi – ocvrtih sardelah, ki so jih pripravili člani društva Rupa-Peč