V Sovodnjah in Doberdobu izstopajo po dobrosrčnosti

Med lanskim letom so krvodajalci iz nekdanje goriške pokrajine skupno poskrbeli za 7272 darovanj krvi. »V glavnem smo potrdili podatke iz leta 2022, ko se je nabralo 7316 darovanj,« pravi pokrajinski krvodajalski predsednik Feliciano Medeot in pojasnjuje, da so se lani še posebej izkazali krvodajalci iz doberdobske in iz sovodenjske sekcije.

Sovodenjski krvodajalci so lani opravili 167 darovanj, kar je za 11,3 odstotka več kot leta 2022, ko se jih je nabralo 150. Zelo dober rezultat so dosegli tudi v Doberdobu.

»Lani so našli člani poskrbeli za 209 darovanj, kar je največ v zgodovini doberdobske sekcije,« pravi predsednik doberdobskih krvodajalcev Aldo Jarc. Porast v primerjavi z letom 2022, ko se je v Doberdobu nabralo 193 darovanj, je bil 8,3-odstoten. »V našo sekcijo se je v zadnjih časih vključilo veliko mladih. Vsak mesec se nam približa kak mlad domačin, zaradi česar smo izredno zadovoljni,« poudarja Aldo Jarc in napoveduje, da bo nova priložnost za krepitev krvodajalskih vrst v soboto, 27. januarja, ko bo Doberdob ponovno obiskal krvodajalski avtodom. »Pri tokratni krvodajalski akciji bodo še posebej sodelovali člani skupine ZKBmladi,« dodaja naš sogovornik in razlaga, da se lahko vsakdo prijavi na darovanje krvi konec januarja, v tem primeru mora stopiti v stik z njim najmanj dva tedna pred predvidenim terminom.

Kri darovalo 3800 ljudi

Feliciano Medeot poudarja, da sta sekciji iz Doberdoba in Sovodenj aktivni tudi pri promociji krvodajalstva po šolah s slovenskim učnim jezikom, ki jih redno obiskujeta, da šolarjem predstavita plemenitost darovanja krvi.

»Pred časom so že stekli pogovori z Rdečim križem iz Slovenije, saj želimo tudi krvodajalci prispevati k dogajanju v okviru Evropske prestolnice kulture 2025,« pravi Medeot in pojasnjuje, da je lani v goriški pokrajini kri darovalo 3800 krvodajalcev, približno deset več kot leta 2022. V povprečju je vsak goriški krvodajalec opravil 1,9 darovanja, kar je med najvišjimi povprečji v Furlaniji - Julijski krajini. »Pomemben doprinos so dale tudi ženske, ki so poskrbele za 1907 darovanj, kar predstavlja preko 26 odstotkov vseh darovanj. Mladi do 28. leta starosti so opravili 904 darovanja, kar predstavlja 12 odstotkov vseh darovanj. Medeot poudarja, da je za uspešno darovanje krvi zelo pomembno ustrezno delovanje transfuzijskih centrov v Gorici in Tržiču.

Pred kratkim so se krvodajalci srečali z vodstvom zdravstvenega podjetja Asugi in ga pozvali, naj okrepi delovanje obeh transfuzijskih oddelkov, ki se med drugim soočata s kadrovsko podhranjenostjo.

Poleg Doberdoba in Sovodenj so se lani krvodajalci izkazali po številu darovanj tudi v občinah Medea (152 darovanj), Šlovrenc (186) in še zlasti Dolenje (160), kjer je vsak drugi občan krvodajalec.