V Štarancanu izgubil življenje 57-letni voznik

V Štarancanu je včeraj zgodaj popoldne v bližini Marine Julie 57-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v obcestni jarek, poln vode. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, goriški gasilci in varnostni organi. Priletel je tudi reševalni helikopter.

Moškega so iz potopljenega avtomobila potegnili gasilci in reševalci službe Sores. Zanj žal ni bilo več pomoči, ugotovili so, da je bil na mestu mrtev. Gre za 57-letnega Sergia Birso, poroča Il Piccolo, tehnika družbe Fincantieri.