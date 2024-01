V tržiški ladjedelnici gradbeni oder zmečkal mladega delavca

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes okrog 8.30 posredovali v tržiški ladjedelnici, kjer se je ob ladji zrušil gradbeni oder, pri čemer je železje padlo na 24-letnega delavca in ga zmečkalo. Gasilci so morali uporabiti žerjav, da so ga rešili iz razbitin.