Varno kolesarjenje od Brd do obeh Goric

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od prve polovice julija do prve polovice septembra odobrila evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije. Med 29 odobrenimi projekti kolesarskih povezav je tudi skoraj 19-kilometrska čezmejna povezava med Brdi in Novo Gorico.

Pri projektu sodelujejo občine Brda, Gorica, Števerjan in Moš. Gre za vzpostavitev slabih 19 kilometrov dolge čezmejne kolesarske povezave v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Gre za projekt v okviru slovenskega inštrumenta regionalne politike, t. i. Dogovora za razvoj regij, ki bo prvič segel tudi čez mejo. Omenjena kolesarska povezava se bo začela na Dobrovem v Goriških Brdih, se nadaljevala do Vipolž in čez tamkajšnji mejni prehod preko občin Števerjan in Moša do Gorice in Nove Gorice. Trasa povezuje turistično zanimivo območje Brd na italijansko-slovenski strani z Novo Gorico in z železniško postajo oz. Trgom Evrope. Obenem se bo pripenjala tudi na kolesarske poti iz EZTS-jevega projekta Soča – Isonzo.

Pripravo in izvedbo investicijskega projekta bo vodila Občina Brda v sodelovanju s partnerjem EZTS GO. Občini Števerjan in Moš, ki sicer nista ustanoviteljici EZTS GO, sta s pismom o nameri pooblastili to združenje, da v njunem imenu, tako kot v imenu Gorice, izvede investicije v zvezi s tem projektom na njihovem območju.