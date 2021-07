Verska znamenja si zaslužijo zaščite

V večnamenski dvorani v Zagraju so v četrtek odprli razstavo fotografij z naslovom Ljudska pobožna znamenja v Posočju. Na razstavi, ki je nastala v sklopu projekta La memoria di un fiume - Isonzo in ga je finančno podprla tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, so na ogled fotografije verskih znamenj, kapelic in »piljev«, ki so jih ujeli v objektiv amaterski fotografi iz Facebook skupine Isonzo fiume d’Europa - Soča evropska reka. Pri organizaciji dogodka so sodelovali Občina Zagraj, v imenu katere sta na četrtkovem odprtju spregovorila odbornica za kulturo Chiara Aglialoro in župan Marco VIttori, društvo I ferai de la Rosta, kulturno društvo iz Zdravščin, bezjaško kulturno društvo, združenje Pro senectute iz Zagraja in društvo Auser iz Foljana in Zagraja.

O razstavi je spregovorila pobudnica in koordinatorka celotnega projekta Aleksandra Devetak. Zametki projekta segajo že v leto 1992, ko je Aleksanda Devetak bila pokrajinska odbornica in se je zavzemala za obnovo Marijinega znamenja Zdravščinah. Takrat je spomeniško varstvo prosila za seznam tovrstnih znamenj na Goriškem, ki ga je leta 1993 izdelala Paola Tommasella. Takoj zatem se je mandat Aleksandre Devetak zaključil. Po tridesetih letih pa je lansko jesen o zamisli pisala na Facebook skupini Isonzo fiume d’Europa - Soča evropska reka s prošnjo, če bi se kdo izmed članov, ki ga navdušuje fotografija, pridružil projektu. Odzvalo se je osem fotografov: Arnaldo Gabriele Selmi, Aristide Visintin, Adriano Macchitella, Achille Luchitta, Carlo Ghio, Davide Brissi, Igor Croselli in Kelly Traino, ki so v objektiv ulovili kar 180 verskih znamenj na Goriškem.

»Naš namen je bil pobliže spoznati, ovrednotiti in ohraniti kulturno dediščino, ki ne sme biti izgubljena. Prepričana sem, da bodo župani na Goriškem znali sprejeti našo prošnjo in zagotoviti, da do tega ne bo prišlo« je v četrtek povedala Aleksandra Devetak. Razstavo v večnamenski dvorani v Ulici Dante v Zagraju si bo mogoče ogledati še od 16. do 18. julija, med 23. in 25. julijem in 30. ter 31. julija med 17. in 19. uro.