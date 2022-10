Veselijo se novih odbornikov

Doberdobski krvodajalci so na volitvah, ki so potekale 2. oktobra na sedežu združenja, izvolili nov odbor, ki se je v prejšnjih dneh prvič sestal. Dosedanji predsednik Aldo Jarc je uvedel sejo ter čestital in se zahvalil trem novim članom, ki so prvič vstopili v odbor. Poudaril je, da je prisotnost mladih v odboru zelo pomembna, saj ravno na njih sloni prihodnost društva krvodajalcev na občinskem območju. Ob tej priložnosti se je tudi zahvalil vsem ostalim odbornikom, ki že vrsto let zvesto delujejo v sklopu društva. Spomnil se je tudi na dolgoletnega odbornika pokojnega Marija Gergoleta, ki je umrl letos in je bil dolga tri desetletja steber društva krvodajalcev iz Doberdoba. Po pregledu delovanja in analizi zadolžitev so si prisotni porazdelili funkcije. Za predsednika je bil potrjen Aldo Jarc. V odboru sta dva podpredsednika, in sicer Jessica Jarc in Aleksandro Devetak. Tajniško mesto je sprejel Mirko Marušič, medtem ko je bil za blagajnika potrjen Enrico Cecchini.

Odborniki so Marco Coloni, Robert Devetta, Danjel Lavrenčič in in Alessandro Viturelli Fabioli. Člani razsodišča so Marco Ferfolja, Emanuela Pieri in Claudio Lavrenčič. Nadzorni odbor sestavljajo Dario Ferfolja, Danijela Lavrenčič in Armando Jarc. Potrjeni predsednik je na koncu seje zaželel vsem odbornikom uspešno delo v prihodnjem štiriletju.