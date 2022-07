Civilna zaščita za severno Primorsko je ob 15.15 sporočila, da je bila pravkar odrejena evakuacija prebivalcev Opatjega sela, Nove vasi in Hudega Loga. Zbirna točka za vse je športni center v Šempetru. »Razmere na Krasu so zares zahtevne,« so še sporočili s Civilne zaščite in dodali, da evakuacija velja tudi za novinarske ekipe, ki so na terenu.

Evakuacijska pot za prebivalce treh krajev je po cesti Lokvica - Devetaki, na italijanski strani, kajti cesta proti Mirnu je zaprta.

Veter se je obrnil iz burje v jugo, ki trenutno precej močno piha. Ogenj se bliskovito širi in potrebni so skrajni napori, da enote na terenu obvladujejo samo požarišče. Gasilci delajo vse, da ne bi požar prešel ceste na Trstelj, branijo pa tudi objekt v bližini Opatjega sela.