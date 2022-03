Volk ali šakal?

Med prebivalci Rupe in Peči se je v zadnjih dneh razširil glas, da naj bi se po poljih med vasema potikal volk. Ker ga ni nihče fotografiral in ker zver za sabo ni pustila sledi, volkove prisotnosti ni mogoče stoodstotno potrditi, sicer bi po besedah predsednika kraškega lovskega okrožja Saimona Ferfolje lahko šlo tudi za šakala.

»Na Sovodenjskem so šakali že dalj časa naseljeni, po drugi strani lahko gre res tudi za volka, saj so volkovi občasno prisotni tudi v naših krajih. Marca lanskega leta so na Palkišču povozili triletnega volka,« pojasnjuje Ferfolja. Kako sploh ločimo volka od šakala? Na pogled je šakal podoben volku, vendar je precej manjši in tudi barva kožuha je različna: šakalov kožuh ima več oranžnih odtenkov, medtem ko je volk bolj sive barve. Po barvi kožuha lahko šakal spominja na lisico, od katere ga še najlaže razlikujemo po barvi uhljev: hrbtna stran uhljev pri šakalu je vedno rjava, medtem ko je pri lisici črna.Prve šakale so na Tržaškem in Goriškem opazili že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, nakar so leta 2005 potrdili prisotnost reproduktivnih parov. Trenutno ocenjujejo, da je v Furlaniji - Julijski krajini med 150 in 200 šakalov.