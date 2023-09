Vzdrževali bodo vagone

Goriški logistični terminal družbe SDAG premore novo storitev. V hali, ki so jo zgradili leta 2008 z deželnimi in evropskimi finančnimi sredstvi ob carinskih uradih in nekdanjih hlevih v neposredni bližini državne meje, je zaživela delavnica za vzdrževanje vagonov, ki jo upravlja podjetje Adriafer. Ker gre za hčerinsko podjetje tržaškega pristanišča, je odprtje delavnice pomembno tudi za vključevanje družbe SDAG v deželni logistični sistem.

Nova delavnica obratuje že nekaj časa, vendar so jo uradno predali namenu včeraj. Navzočim je dobrodošlico izrekel goriški župan Rodolfo Ziberna, saj je družba SDAG v stoodstotni lasti goriške občine. Sledil je nagovor podpredsednika Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Massimiliana Ciarocchija, ki je med drugim povedal, da se je z drugimi logističnimi operaterji v prejšnjih dneh mudil v Maroku, s katerim želijo navezati čim tesnejše poslovne stike, pri čemer jih še zlasti zanima trgovanje z zelenjavo, raznimi kmetijskimi pridelki in živili.

Povezovalni lok leta 2025

Deželna odbornica Cristina Amirante je v nadaljevanju pojasnila, da na Deželi FJK pozorno sledijo projektu za izgradnjo povezovalnega železniškega loka, ki je krvavo potreben za zagotovitev novih razvojnih možnosti logističnemu terminalu in na katerega v družbi SDAG čakajo že leta. Deželna odbornica je napovedala, da bo nov povezovalni lok zgrajen do konca leta 2025.

Direktor družbe Adriafer Maurizio Cociancich je povedal, da so se lani odločili za nudenje dodatnih storitev. »Ugotovili smo, da je potreba po vzdrževanju vagonov vse večja, takoj zatem smo stopili v stik s podjetjem SDAG in v zelo kratkem času odločili, da bomo delavnico odprli na njegovem logističnem terminalu,« je poudaril Cociancich in pojasnil, da poleg vzdrževanja skrbijo tudi za oddajanje v najem vagonov, ki jih uporabljajo logistični operaterji.

Delavnico so uredili na logističnem terminalu, ki skupno meri 20.000 kvadratnih metrov, medtem ko je v hali na voljo 3000 kvadratnih metrov.

Ciljajo na 500 vlakov na leto

»V hali razpolagamo z žerjavom z nosilnostjo 25 ton, na zunanji ploščadi je na voljo pet tirov, ki so skupno dolgi 1575 metrov. V delavnici smo doslej poskrbeli za vzdrževanje 30 vagonov, vendar ciljamo na povečanje tega števila na 400 do 500 vagonov na leto. Da lahko to dosežemo, potrebujemo izgradnjo povezovalnega loka in še enega tira znotraj hale,« je poudaril Cociancich in pri tem pozval ravno Deželo FJK, naj jim priskoči na pomoč, saj gre za naložbe, ki bi imele pozitiven učinek na celotni logistični sektor. »Danes je v delavnici zaposlenih deset ljudi, vendar bomo njihovo število podvojili, ko bodo vse infrastrukture ustrezno urejene,« je še napovedal direktor podjetja Adriafer, po besedah katerega so doslej oddali v najem vagone za skupno 2858 dni uporabe, pri čemer je prepričan, da so velike možnosti izboljšave tudi pri tej storitvi, ki jo ponujajo kot edini v Italiji. Po njegovih besedah bi sicer po vzdrževanju vagonov lahko posegala podjetja iz širše okolice, tudi iz Slovenije in Avstrije. Podjetje Adriafer Rail Services bo konec letošnjega leta zaključilo s približno trije milijoni evrov prometa.